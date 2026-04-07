Cartagena reporta reducción en casos de dengue: este año se han aplicado más de 5.400 vacunas

Acciones como las intervenciones de información, comunicación y educación y la implementación del plan escalonado de vacunación, han permitido que hoy Cartagena presente una reducción en los casos de dengue en un 46,6% en los casos de dengue.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El informe entregado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, indica que a la semana epidemiológica 10 del 2026, el Distrito de Cartagena registra 1.891 casos de dengue, frente a 3.543 casos del año anterior.

Sobre las diferentes estrategias del plan de acción y la estrategia de comunicación “Qué el dengue no se vuelva un dolor de cabeza”, el director Dadis, Rafael Navarro España, señaló que en el primer trimestre del año se han adelantado 175 jornadas en los entornos comunitarios, educativos e institucional, impactando 87.227 personas en 52 barrios y corregimientos de las tres localidades.

Otra de las estrategias que han permitido este impacto positivo en el control del dengue es la implementación de la vacunación contra la enfermedad, inicialmente, a través del liderazgo del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, la ANDI y posteriormente con la implementación del plan escalonado del Ministerio de Salud y Protección Social.

En cuanto a la estrategia de vacunación contra el dengue se han aplicado 5.422 dosis en niños de 4 a 17 años.

Como complemento desde el organismo sanitario se realizan acciones de prevención control larvario, eliminación de criaderos, sensibilización a la comunidad y fumigación en casos de brotes, dengue grave o en posibles casos de fallecimientos asociados a la enfermedad.

En lo corrido de 2026, con corte al 17 de marzo, ya se presentan más de 20 mil casos de dengue en el país y 7.960 hospitalizaciones por esta causa. Esto hace que el dengue no deba considerarse como una patología más, sino que es una realidad epidemiológica con impacto significativo, en especial en niños y jóvenes.

Entre las recomendaciones del Dadis, se destacan evitar la proliferación del mosquito eliminando recipientes con agua estancada en – botellas, floreros, albercas, llantas e inservibles-. el uso de repelentes y ropa que cubra brazos y piernas; y, uso de toldillos, especialmente, importante en hogares donde hay una persona con dengue para evitar que otros mosquitos lo piquen y luego infecten a sus familiares. A estas medidas se suma la vacunación contra el dengue que ha demostrado proteger y reducir las hospitalizaciones.

Desde la entidad se invita a los padres, madres y cuidadores para proteger a los menores de 9 años o que cursen cuarto grado de primaria con vacunación gratuita que hace parte del Plan Escalonado de Vacunación contra el dengue, una estrategia liderada por el Ministerio de Salud y el Dadis.