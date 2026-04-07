Cali se prepara para una nueva edición de Retail del Futuro 2026

Entender hacia dónde se dirige hoy el comercio implica mucho más que seguir tendencias; significa comprender cómo la tecnología está influyendo en cada decisión de compra. Con esa premisa llega Retail del Futuro 2026, un espacio pensado para que empresarios y emprendedores encuentren herramientas reales que les permitan adaptar sus negocios a un entorno cada vez más ágil, digital y personalizado.

El evento, organizado por Fenalco Valle del Cauca, se realizará del 21 al 23 de abril en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Durante tres días, la apuesta será aterrizar ideas como la inteligencia artificial y el comercio conversacional, y convertirlos en herramientas prácticas para la operación diaria de cualquier negocio.

Bajo el concepto “Decodificando el Futuro”, esta octava edición propone una mirada realista a temas como la inteligencia artificial, el comercio conversacional y la hiperpersonalización. El objetivo no es solo hablar de tecnología, sino de cómo estas herramientas ayudan a entender mejor las necesidades de los clientes actuales.

Los asistentes podrán participar en espacios diseñados para traducir las tendencias globales en estrategias aplicables al mercado local y latinoamericano.

La muestra comercial contó con la participación de 250 marcas líderes en logística, analítica y comercio electrónico. Uno de los puntos clave será la rueda de negocios, donde se proyectan más de 2.500 citas enfocadas en crear alianzas estratégicas entre proveedores y compradores.

Asimismo, el evento mantiene su apuesta por el ecosistema emprendedor con el Salón HUB de Ecommerce, desarrollado junto a la Gobernación del Valle del Cauca. Este espacio está pensado para que startups y pequeñas empresas encuentren recursos técnicos que les permitan fortalecer sus modelos de venta digital.

La agenda académica incluye expertos de distintos países para analizar los retos éticos y culturales del comercio moderno. Ximena Díaz Alarcón (Argentina) hablará sobre la conexión emocional con el consumidor, mientras que Simón Contreras (Suiza) y Joan Cwaik abordarán el impacto de los algoritmos y la toma de decisiones en tiempo real.

Representantes de empresas como TikTok, Mercado Libre, Grupo Éxito, Crepes & Waffles y Studio F compartirán sus experiencias reales en el uso de datos, automatización y nuevas formas de venta en redes sociales.

Retail del Futuro se consolida como un espacio de actualización para quienes necesitan comprender el presente del comercio. Con los últimos cupos disponibles, la capital del Valle se alista para recibir a los líderes del sector que buscan proyectar sus negocios hacia los próximos años.