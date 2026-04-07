Bandas del microtráfico del área metropolitana están vendiendo droga sintética en Zapatoca

Bucaramanga

La Policía de Santander en medio del balance de la semana santa confirmó que se viene presentando en Zapatoca la venta de drogas sintética por parte de bandas del microtráfico del área metropolitana de Bucaramanga.

Según confirmó el Coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, "están llegando a vender drogas sintéticas. Esto es para personas que tiene de pronto un poder adquisitivo mayor y lo hacen a domicilio, a fincas de descanso, hoteles y lugares en el municipio de Zapatoca".

Agregó el comandante que solo en la última semana se logró capturar a dos personas que tenían en su poder más de 1 kilogramo de marihuana, con cerca de 500 gramos de cocaína y cerca de 200 gramos de tusi y drogas sintéticas.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, estas capturas se dieron gracias a las denuncias de la comunidad que han ido advirtiendo este tipo de situaciones que se vienen presentando en el municipio de Zapatoca.