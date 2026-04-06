Turista murió mientras practicaba deporte extremo en Norte de Santander

Norte de Santander.

Un lamentable hecho se registró en zona rural del municipio de Arboledas, Norte de Santander, donde un hombre perdió la vida mientras practicaba un deporte extremo en el sector conocido como Barrientos.

La víctima fue identificada como Ricardo David Barbosa Cardona, quien se encontraba realizando actividades de turismo de aventura, específicamente torrentismo, en una cascada de la zona.

Según las versiones conocidas, el hombre era turista y contaba con experiencia e incluso certificación para la práctica de este tipo de actividades.

En medio del recorrido, habría sufrido una caída que le ocasionó la muerte. La emergencia se tornó más compleja debido a que el cuerpo quedó en un punto de muy difícil acceso, lo que impidió que se le pudieran brindar primeros auxilios de manera inmediata.

Organismos de socorro realizaron intensas labores durante varias horas para lograr la recuperación del cuerpo, enfrentando las condiciones del terreno y las dificultades propias del lugar.