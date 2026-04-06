Exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, anuncia sus primeros conciertos en Colombia

La cantante española Leire Martínez, reconocida por su trayectoria como vocalista de La Oreja de Van Gogh, anunció sus primeros conciertos en solitario en Colombia, como parte de su gira internacional “Aquella Niña Tour”.

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La artista se presentará el 14 de mayo en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín y el 15 de mayo en el Teatro Astor Plaza de Bogotá, en dos noches que prometen ser memorables para sus seguidores.

Este esperado reencuentro con el público colombiano llega tras el lanzamiento de su álbum debut “Historias de aquella niña”, bajo el sello Sony Music, un trabajo que marca una nueva etapa artística en su carrera y que ha sido recibido con entusiasmo en España y Latinoamérica.

El espectáculo propone un recorrido emocional y sonoro en el que Leire conecta las canciones de su nuevo álbum con versiones renovadas de los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh.

La propuesta combina pop contemporáneo, guitarras y una fuerte carga interpretativa centrada en la voz, reafirmando el sello personal de la artista.

El disco incluye once canciones y un bonus track, con sencillos destacados como “Mi nombre”, “Tres deseos”, “No se me da bien odiarte” (con Edurne) y “Tonto por ti” (con Abraham Mateo).

¡Además, cuenta con colaboraciones de gran impacto junto a Miranda! y Andrés Suárez, que refuerzan la diversidad sonora y el carácter internacional del proyecto.

Sobre esta nueva etapa, Leire Martínez expresó: “Volver a Latinoamérica y reencontrarme con el público que siempre me ha hecho sentir en casa es uno de los momentos más especiales de esta nueva etapa. Cantar estas nuevas canciones junto a vosotros será algo mágico.”

La artista, que durante más de una década fue la voz de La Oreja de Van Gogh, inicia ahora un camino propio en el que busca consolidar su identidad como solista.

Su propuesta artística se centra en la intimidad de las letras, la fuerza interpretativa y la conexión emocional con el público, elementos que han sido el sello de su carrera y que ahora se potencian en un formato más personal.

El Aquella Niña Tour ya ha recorrido varias ciudades de España y prepara su expansión por Latinoamérica, con Colombia como uno de los destinos más esperados.

La gira se perfila como un puente entre generaciones, reuniendo a quienes crecieron con los himnos de La Oreja de Van Gogh y a quienes descubren ahora la voz de Leire en su faceta más íntima y contemporánea.

Las entradas para los conciertos estarán disponibles en la página oficial de la artista, donde los seguidores podrán asegurar su lugar en este encuentro que promete ser inolvidable.

Con esta gira, Leire Martínez reafirma su compromiso con la música y con el público latinoamericano, abriendo un nuevo capítulo en su carrera que combina nostalgia, frescura y proyección internacional.