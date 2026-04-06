Así quedó el Deportivo Cali en la tabla del descenso 2026, luego de perder con Junior en el Romelio / Colprensa

¿Es la Liga colombiana de bajo nivel? El Pulso del Fútbol, 6 de abril de 2026 00:00:00 48:42 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre James Rodríguez y su estado de salud actualmente. Steven dijo: “Hay gente que dice que le están lavando la imagen a James Rodríguez inventándole una enfermedad, pero la deshidratación es un tema muy serio y no creo que los médicos se presten para eso”. Sobre el tema César agregó: “La deshidratación es un tema muy serio y el entrenador salió a decir que va a ir volviendo a jugar, pero todo dependiendo de su evolución”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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