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06 abr 2026 Actualizado 20:49

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El Pulso del Fútbol, 6 de abril de 2026

El Pulso del Fútbol analiza las polémicas arbitrales del fin de semana en el FPC.

Así quedó el Deportivo Cali en la tabla del descenso 2026, luego de perder con Junior en el Romelio / Colprensa

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¿Es la Liga colombiana de bajo nivel? El Pulso del Fútbol, 6 de abril de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre James Rodríguez y su estado de salud actualmente. Steven dijo: “Hay gente que dice que le están lavando la imagen a James Rodríguez inventándole una enfermedad, pero la deshidratación es un tema muy serio y no creo que los médicos se presten para eso”. Sobre el tema César agregó: “La deshidratación es un tema muy serio y el entrenador salió a decir que va a ir volviendo a jugar, pero todo dependiendo de su evolución”.

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