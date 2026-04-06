El medallista olímpico Luis Javier Mosquera regresa a competencia internacional de pesas

El pesista colombiano Luis Javier Mosquera volverá a la competencia internacional tras más de un año de ausencia, luego de superar una lesión que lo mantuvo alejado de las plataformas. El deportista, oriundo de Yumbo, hace parte de la delegación que representará al país en el Campeonato Panamericano de mayores que se disputará en Panamá.

Mosquera, de 29 años, cuenta con una destacada trayectoria en el levantamiento de pesas. Fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la categoría de 69 kilogramos y obtuvo la medalla de plata en los 67 kg en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Más recientemente, participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde finalizó en la quinta posición en la división de 73 kg, con un total de 340 kilogramos levantados (155 en arranque y 185 en envión).

Tras su participación olímpica, el pesista tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en sus manos, específicamente en los carpos y el tendón flexor de la mano izquierda. Este proceso de recuperación también le permitió superar molestias en la rodilla y el hombro, logrando así una rehabilitación integral.

El regreso a los entrenamientos se dio entre diciembre de 2025 y enero de 2026, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera deportiva. Sobre este proceso, Mosquera aseguró:

“Me siento muy agradecido con Dios porque no ha sido nada fácil este proceso. Pero también ha sido edificador para mí y mi familia. Sé que este tiempo en el que vuelvo es el perfecto y que todo lo que viví en el 2025 sea valorado ahorita con todo el esfuerzo que se hará en competencia”.

Actualmente, el atleta se encuentra concentrado en Cali junto a la selección Colombia élite de levantamiento de pesas, que se prepara para el Campeonato Panamericano. La concentración se desarrolla desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril, con jornadas de entrenamiento doble en el coliseo de la Federación. La competencia internacional se llevará a cabo del 27 de abril al 1 de mayo de 2026 en Panamá.

En total, son 16 halterófilos los convocados, acompañados por un equipo interdisciplinario conformado por entrenadores, fisioterapeutas y personal médico, quienes trabajan en la puesta a punto de los deportistas.

Integrantes de la selección Colombia de pesas durante sus concentración en Cali. Foto: Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas. Ampliar Integrantes de la selección Colombia de pesas durante sus concentración en Cali. Foto: Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas. Cerrar

De manera paralela, la selección Colombia sub-17 también adelanta su preparación con miras a los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputarán del 21 al 25 de abril en Panamá. Este grupo se encuentra concentrado desde el 15 de marzo hasta el 19 de abril.

Dentro de los representantes del Valle del Cauca que estarán en competencia se destacan Luz Adriana Solís y Kevin Andrés Campaz, quienes también harán parte de la delegación nacional en territorio panameño.