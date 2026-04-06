Dos hombres enviados a la cárcel en Cartagena por presunto porte ilegal de armas de fuego

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que les permitieron a dos jueces de control de garantías de Cartagena (Bolívar) imponer, en procesos independientes, medidas de aseguramiento carcelarias a dos hombres presuntamente involucrados en el porte ilegal de armas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer caso se registró el pasado 13 de marzo en la invasión Las Tablitas de la isla de Barú donde un hombre de 35 años, habría intimidado a varios jóvenes.

Alertados sobre el hecho, uniformados de la Policía Nacional requisaron al procesado y en su poder encontraron un arma de fuego traumática adaptada para disparar y cartuchos calibre 38. Dichos elementos no contaban con los permisos de ley.

De otra parte, una persona fue detenida por la Policía Nacional durante una diligencia de registro y allanamiento realizada el pasado 17 de marzo en una vivienda del barrio El Pozón. En lugar hallaron 21 cartuchos calibre 9 mm.

Fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a las dos personas el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargo que ninguno aceptó.