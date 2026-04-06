Cuatro talentos del Valle buscan brillar con Colombia en el sudamericano sub-17 de futsal

Cuatro jugadores de equipos del Valle del Cauca hacen parte de la convocatoria de la Selección Colombia masculina Sub-17 que actualmente disputa el Campeonato Sudamericano de la categoría en Paraguay. Se trata de Matías Caicedo Sinisterra (Independiente Yumbo), John Mauricio Maturana Carabalí (Internacional de Palmira), Luigi Joel Ortiz Mañunga y Santiago Vallecilla González (Deportivo Cali), quienes integran el grupo de 23 futbolistas elegidos por el director técnico Fredy Hurtado para representar al país en el certamen continental.

El torneo que se desarrolla del 3 al 19 de abril, otorgará 7 cupos a la Copa Mundial Sub-17 de 2026 que se disputará en Catar. La ‘tricolor’ comparte el Grupo A junto a Ecuador, Chile, Uruguay y Paraguay.

El pasado 05 de abril, Colombia jugó su primer partido en esta competencia, donde empató 0-0 frente a Ecuador en un compromiso exigente desde lo físico y táctico. El equipo nacional jugó con un hombre más desde el minuto 50 tras la expulsión de Nixon Ayoví, pero no logró romper el marcador.

Previo al inicio del campeonato, el combinado nacional adelantó su preparación con una concentración iniciada el 18 de marzo en Barranquilla, con jornadas de entrenamiento en doble turno: trabajo físico en la mañana y desarrollo táctico en la tarde. Además, disputó partidos amistosos frente a Brasil y Venezuela como parte de su puesta a punto, con un saldo de una victoria, una derrota y dos empates.

Los partidos de la selección Colombia podrán verse a través de la señal Gol Caracol HD2 y plataformas digitales. A continuación, este es el calendario del equipo nacional en la fase de grupos:

Segunda fecha

Fecha: martes 7 de abril

Partido: Colombia vs Chile

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

Tercera fecha

Fecha: jueves 9 de abril

Partido: Colombia vs Uruguay

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

Cuarta fecha

Fecha: Domingo 12 de abril

Partido: Colombia vs Paraguay

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay