Capturan en Cúcuta a hombre pedido en extradición por homicidio en Chile
Crimen ocurrió en Santiago en 2025.
Cúcuta.
En Cúcuta fue capturado Wilfredo Javier Morales Cartaya, solicitado en extradición por Chile por un homicidio ocurrido en 2025, al parecer, el crimen ocurrió luego de que la víctima se opusiera a un robo.
El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, entregó detalles del caso: “Nuestra Interpol y nuestra Sijín capturaron a Wilfredo Javier Morales Cartaya. Esta persona está solicitada en extradición por Chile por el delito de homicidio. Los hechos ocurrieron en 2025, donde está acusado de asesinar a un ciudadano en Santiago de Chile. Ingresaron a un domicilio, hurtaron las pertenencias y lo apuñalaron, asesinando a un ciudadano”.
Además, el oficial señaló que “las autoridades chilenas están requiriendo en extradición a este ciudadano, al parecer integrante del Tren de Aragua”.
El capturado ya quedó a disposición de la justicia. Ahora avanza la coordinación entre Colombia y Chile para concretar su extradición y que responda por este crimen ante las autoridades de ese país.