Cali superó expectativas de visitantes en Semana Santa

Cali cerró la Semana Santa con un balance positivo en turismo, cultura y actividades ambientales. Más de 55 mil visitantes llegaron a la ciudad durante la temporada, una cifra que representa un crecimiento cercano al 6 % frente al año pasado y que superó las expectativas iniciales de las autoridades locales.

La secretaria de Turismo, María Fernanda Campuzano, explicó que al inicio de la semana se proyectaba una ocupación hotelera del 45 %, pero la cifra final llegó al 49 %. “Nos fue muy bien. Logramos un crecimiento frente a 2025 y alcanzamos 55.000 visitantes en la ciudad”, señaló.

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Uno de los proyectos que marcó la agenda fue el mapping en cuatro escenarios del Centro Histórico. Durante cuatro noches, miles de personas asistieron a proyecciones que abordaron el significado religioso de la Semana Santa. Según la Secretaría de Turismo, cerca de cinco mil personas participaron entre miércoles y sábado.

Campuzano destacó que estas actividades permitieron que muchos ciudadanos se apropiarán nuevamente de estos espacios y se interesarán por la historia de la ciudad. A esto se sumaron las rutas religiosas guiadas, que registraron un crecimiento del 14 % frente al año anterior y reunieron a más de 300 participantes entre jueves y sábado.

La programación cultural también tuvo un papel importante. El Festival de Música Clásica reunió a más de 14 mil asistentes en 22 conciertos que se realizaron en distintos sectores de la ciudad, incluyendo barrios, parroquias y corregimientos. La intención, según la administración, fue acercar este tipo de eventos a públicos que normalmente no acceden a ellos.

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Los planes al aire libre también tuvieron alta participación. Miles de personas visitaron los cerros tutelares y el río Pance durante los días santos, en jornadas que se desarrollaron con acompañamiento de organismos de socorro y autoridades locales.

En materia ambiental, los ecoparques registraron una asistencia destacada. Sharon Aguirre, subdirectora de Ecosistemas y Umata del Dagma, calificó la jornada como positiva. “Tuvimos muy buena participación en los seis ecoparque. Nos emociona porque muchas personas se animaron a conocer espacios que no siempre son tan visitados”, explicó.

Durante el Domingo de Ramos también se entregaron más de 2.800 plantas en parroquias de la ciudad como parte de la estrategia de protección de la palma de cera y de sensibilización sobre la conservación de la biodiversidad. Según Aguirre, la respuesta de la ciudadanía fue positiva y evidenció interés por el cuidado ambiental.

El balance de salud pública también hizo parte de la temporada. La red hospitalaria permaneció en alerta amarilla y se atendieron 120 personas en puntos de alta afluencia, principalmente por golpes de calor, deshidratación y traumas leves. Además, se realizaron inspecciones sanitarias en plazas de mercado y establecimientos de comida.

Con estos resultados, la ciudad cierra la Semana Santa con cifras que reflejan el crecimiento del turismo y la participación de ciudadanos y visitantes en actividades culturales, religiosas y ambientales.