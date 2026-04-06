Buscan a un hombre que se ahogó en zona turística de El Espinal

Tolima

Pese a las alertas lanzadas por las autoridades y organismos de socorro sobre el alto riesgo de ahogamiento en los afluentes del Tolima, un hombre murió por inmersión luego de ser arrastrado por la corriente del río Magdalena en el sector de La Caimanera, en el municipio de El Espinal, durante la mañana del Domingo de Pascua.

Según el mayor Luis Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en el Tolima, la víctima fue identificada como Hermes Gómez Campos, de 60 años, quien fue arrastrado por el caudal del río mientras se bañaba de manera recreativa.

“Al parecer, según versiones, fue visto pasar el cuerpo sobre las 5:30 de la tarde en el sector de Girardot y Flandes, y hacia las 10:30 entre Guataquí y el municipio de Honda. Teniendo en cuenta la información, se pidió la colaboración de pescadores y habitantes ribereños para retener el cuerpo y avisar”, detalló el mayor Vélez.

Se espera que en el transcurso de este lunes 6 de abril se desplieguen las labores de búsqueda por parte de los organismos de socorro para rescatar cuanto antes el cuerpo de este hombre desaparecido.

Trascendió que Hermes Gómez vestía una pantaloneta azul y unos tenis del mismo color. Era de tez blanca y cabello negro, según informó la Defensa Civil.

Según la Secretaría de Salud del Tolima, en los últimos cinco años se han ahogado más de 200 personas en afluentes del departamento, es decir, un promedio de 40 personas cada año.