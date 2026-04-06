Así será el calendario de América de Cali en el mes de abril

América de Cali tendrá un mes cargado de competencia durante abril, en el que disputará ocho partidos entre la Liga BetPlay y la CONMEBOL Sudamericana, torneo en el que hará su debut internacional.

El equipo dirigido por David González afronta este calendario tras iniciar el mes con una victoria 2-0 frente a Atlético Bucaramanga y una derrota 2-0 ante Cúcuta Deportivo, resultados que marcan el inicio de una seguidilla de compromisos clave tanto a nivel local como internacional.

El debut en la CONMEBOL Sudamericana será como visitante frente a Macará en Ecuador, en un compromiso que se disputará en Ambato. Para este encuentro, el equipo viajará inicialmente a Quito y posteriormente se desplazará por carretera hacia la sede del partido.

Tras su estreno internacional, el conjunto ‘escarlata’ regresará a Cali para continuar su participación en la Liga BetPlay y afrontar el resto de los compromisos del mes, que incluyen partidos en condición de local y visitante, así como nuevos retos en el torneo continental.

Estos son los próximos partidos de América de Cali en abril:

Fecha: 9 de abril

Hora: 7:30 p.m.

Partido: Macará vs América de Cali

Lugar: Ambato, Ecuador

Evento: CONMEBOL Sudamericana

Fecha: 15 de abril

Hora: 9:00 p.m.

Partido: América de Cali vs Alianza Atlético

Lugar: Estadio Pascual Guerrero, Cali

Evento: CONMEBOL Sudamericana

Fecha: 19 de abril

Hora: 8:30 p.m.

Partido: América de Cali vs Millonarios

Lugar: Estadio Pascual Guerrero, Cali

Evento: Liga BetPlay 2026-I

Fecha: 22 de abril

Hora: 8:30 p.m.

Partido: Fortaleza CEIF vs América de Cali

Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Evento: Liga BetPlay 2026-I

Fecha: 25 de abril

Hora: 6:10 p.m.

Partido: Deportivo Cali vs América de Cali

Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali

Evento: Liga BetPlay 2026-I

Fecha: 30 de abril

Hora: 7:00 p.m.

Partido: Tigre vs América de Cali

Lugar: Estadio José Dellagiovanna, Buenos Aires, Argentina

Evento: CONMEBOL Sudamericana