Alerta ante ola de homicidios y criminalidad en Cali: Concejo Municipal adelantará debate

Al primer trimestre de este año 2026 se han registrado 267 homicidios, un 5% más, comparado con el mismo período del 2025.

Este tema de la seguridad ciudadana será abordado por el Concejo este martes 7 de abril, para conocer la política pública de seguridad y las inversiones para contrarrestar el crimen. El citado es el funcionario a cargo de la secretaría de Seguridad Javier Cáceres.

Concejales como Rodrigo Salazar, Roberto Ortiz, Sergio Zamora, Alexandra Hernández, Luis Fernando Salazar, María del Carmen Londoño y Edison Alberto Giraldo, cuestionaron la política administrativa del Alcalde Alejandro Eder, que no logra abordar las causas de la violencia que vive Cali y que ponen en riesgo la vida de cientos de caleños.

“Al alcalde le quedan un año y ocho meses para que con acciones administrativas logre frenar los asesinatos en la ciudad”, dijo Rodrigo Salazar.

“Que en plena semana santa se registren 20 asesinatos debe llamar la reflexión, especialmente verificar las inversiones que se hacen en materia de seguridad, porque los resultados son adversos”, manifestó el concejal Roberto Ortiz.

“Muy grave lo que pasa en Cali en materia de gobernabilidad. La Procuraduría suspende cuatro funcionarios del actual gobierno local. Sin embargo, el alcalde toma la decisión de salir del país. Y en esa semana santa, 24 homicidios”, precisó Zamora Betancurt.

La concejal Alexandra Hernández, solicitó que el debate a la seguridad se pueda hacer por temas teniendo en cuenta la cantidad de problemáticas que se quieren tratar en la plenaria.

El concejal Luis Fernando Salazar, también se refirió a la seguridad.

“Seguimos siendo la ciudad más violenta del país. Esto puede afectar el turismo, que tuvo un repunte en el presente puente religioso de Semana Santa. Por tanto, la estrategia para atacar la violencia debe tener una estrategia transversal”.

La segunda vicepresidenta del Concejo, María del Carmen Londoño, dijo que el tema de la seguridad demanda soluciones concretas que deben abordarse desde el control político.

“En seguridad tenemos que decir que Alejandro Eder fracasó en uno de sus pilares, al aumentar los homicidios comparado con la estadística de 2024 y 2025”.