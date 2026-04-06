Accidente de tránsito en Norte de Santander deja una persona muerta y cinco heridas. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un accidente de tránsito en la vía que comunica el sector de la Ye de Astilleros con el municipio de Sardinata, Norte de Santander, dejó como saldo una docente sin vida y cinco personas más heridas.

La víctima fue identificada como Leidy Lorena Mendoza Jaimes, de 40 años, quien se desempeñaba como docente en la Institución Educativa Rural El Recreo, sede El Oriente, en zona rural de Sardinata.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se movilizaba junto a otros docentes en un vehículo de servicio público afiliado a la empresa Cotrasur, el cual es contratado de manera habitual para transportarlos hasta el centro educativo.

El siniestro se registró cuando el vehículo en el que se desplazaban, al parecer, intentó adelantar a un tractocamión que transitaba por el mismo corredor vial.

En medio de la maniobra, el conductor habría perdido el control, saliéndose de la vía y colisionando contra un árbol.

Producto del impacto, Mendoza Jaimes perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que otras cinco personas resultaron heridas.

Dos de los lesionados fueron trasladados al hospital Juan Luis Londoño, en el municipio de El Zulia, mientras que los otros tres fueron remitidos a centros asistenciales en Cúcuta. Según se conoció, uno de los heridos presenta un estado delicado de salud debido a una fractura en el tórax.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con exactitud las circunstancias en las que ocurrió este accidente.

El hecho ha generado profunda tristeza en la comunidad educativa de Sardinata, donde la docente era reconocida por su labor y compromiso en la formación de niños y jóvenes en zona rural.

La Alcaldía de Sardinata lamentó lo sucedido expresando sus más sinceras condolencias a los familiares.

“Lamentamos profundamente su partida, conscientes de que su labor y dedicación dejaron una huella significativa en nuestro municipio”.