Una menor de 14 años que estaba de paseo se ahogó en el mar de San Juan de Urabá

San Juan de Urabá

Un paseo de amigos y vecinos terminó en tragedia en Urabá luego de que una adolescente de 14 años muriera ahogada en el mar del municipio de San Juan de Urabá. Las personas habían llegado desde la población de Chigorodó con la intención de tener una actividad recreativa.

El reporte indica que este hecho luctuoso se registró en las playas en el corregimiento de Uvero. La menor se estaba bañando en el mar con una amiga y vecina con quien había viajado de paseo cuando una ola las embistió. Esto ocurrió la tarde del sábado y desde ese momento no se volvió a ver flote. Las unidades bomberiles y la misma comunidad comenzaron la búsqueda, pero no la encontraron.

“En horas de la mañana ya nos llamaron habitantes de allá del municipio; el mar ya lo había sacado hacia afuera. Los habitantes del corregimiento la sacaron hasta la orilla. Sí, ya nosotros llegamos, hicimos el reporte y trasladamos el cuerpo hacia el hospital del municipio”, relató a Caracol Radio George Andrés Prez Gallego, oficial de servicios bomberos del municipio.

La policía se encargó de los actos urgentes y posteriormente se le entrega el cuerpo a la familia que viajó desde Chigorodó, ya que ellos no acompañaban a la menor.