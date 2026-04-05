Papa León XIV hace un llamado a “elegir la paz” frente al conflicto en Oriente Medio

This photo taken and handout on April 5, 2026 by The Vatican Media shows Pope Leo XIV addressing the crowd from the main balcony of St. Peter's basilica for the Urbi et Orbi message and blessing to the city and the world as part of Easter celebrations in The Vatican. (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / SIMONE RISOLUTI

El papa León XIV llamó este domingo a “elegir la paz” y denunció la “indiferencia” ante las guerras, en su primer mensaje de Pascua, marcado por el conflicto en Oriente Medio.

Desde Timor Oriental hasta España, pasando por Jerusalén y Líbano, los católicos de todo el mundo celebran esta fiesta que conmemora la resurrección de Cristo, empañada por la guerra desatada por los ataques a Irán de Israel y Estados Unidos y sus repercusiones regionales, también para los cristianos.

En el Vaticano, en una plaza de San Pedro adornada con miles de flores y bajo un sol radiante, León XIV celebró la misa de Pascua por primera vez desde su elección en mayo de 2025, en un ambiente festivo, acompañado de trompetas y cantos litúrgicos.

“Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos”, así como a sus “consecuencias económicas y sociales”, dijo.

También anunció la celebración de una vigilia de oración por la paz el 11 de abril en la plaza de San Pedro, en Roma.

Desde el balcón central de la basílica de San Pedro, deseó “Felices Pascuas” a la multitud en diez idiomas, entre ellos el árabe, el chino, el polaco y el español, antes de que las campanas repicaran.

En Roma, la Pascua reaviva también la memoria del papa Francisco en 2025, el jesuita argentino hizo su última aparición pública en un último baño de masas en la plaza de San Pedro el domingo de Resurrección, pocas horas antes de su muerte.