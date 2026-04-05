Alerta en Barrancabermeja por sobreocupación en red hospitalaria

Bucaramanga

El secretario de salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva, emitió una alerta ante la sobreocupación en la red hospitalaria en el distrito especial, una situación similar a la que se presentó semanas atrás en el Hospital Internacional de Colombia.

"Estamos siendo apoyados por Clínica Comuneros, el hospital universitario que también se encuentra con una ocupación importante y nosotros en Barrancabermeja con cada uno de los prestadores atentos en el marco de la alerta amarilla", indicó Manosalva.

Dijo el secretario que se han conocido casos de pacientes que tienen que esperar hasta 48 horas en regulación en urgencias y esta situación los alertó por lo que se están apoyando en la red departamental, sin embargo también hacen un llamado a la ciudadanía para que priorice el autocuidado.

“Por eso aquí es importante enviar un mensaje a la ciudadanía del autocuidado. Nos encontramos defendiéndonos con nuestra red, todos los médicos haciendo su mejor trabajo, pero aquí, insistimos en el autocuidado y la convivencia de la ciudadanía. La situación de regulación de pacientes en estos momentos hacia el área metropolitana es crítica”, agregó el secretario.

En Barrancabermeja se mantiene en alerta amarilla y se insiste en asistir a urgencias cuando realmente sea necesario para evitar el colapso de la red hospitalaria.