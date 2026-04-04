Se registró otro accidente en el peaje Casablanca, en la vía Zipaquirá-Ubaté

El pasado miércoles, 1 de abril, se registró un grave accidente de tránsito en la vía Zipaquirá-Ubaté, que cobró la vida de cinco personas. El siniestro sucedió exactamente en el peaje Casablanca luego de que un camión se quedará sin frenos y se estrellara contra varios vehículos que hacían la fila para pasar el peaje.

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Este sábado, 4 de abril, se reportó un nuevo accidente en el mismo sector. Ocurrió en el kilómetro 44+300. Este siniestro también involucró un camión. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó a Caracol Radio detalles de este caso, aseguró que el incidente se dio por un microsueño.

“Básicamente se habla de un microsueño, es la información reciente que nos ha entregado la Policía de Carreteras. Este era un tractocamión que transportaba alimento para animales”, fue lo que dijo el mandatario, quien también afirmó que el conductor se encuentra fuera de peligro.

Durante esta Semana Santa, se han registrado casi 200 accidentes de tránsito en las carreteras del país, por lo que las autoridades hacen un llamado para respetar las señales de tránsito, conducir con precaución y no exceder los límites de velocidad.

“Tenemos un total de 188 eventos en general, focalizados en tres departamentos específicamente, como lo es Cundinamarca, Antioquia, Valle y parte también de Boyacá”, aseguró a Caracol Radio el coronel Edwin Argüello, director (e) de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.