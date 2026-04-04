Red de estafas vende tiquetes falsos por WhatsApp suplantando a la Terminal de Transporte en Bogotá

La Policía y las autoridades de transporte en Bogotá han alertado a los viajeros sobre una red de estafas que está operando por WhatsApp, ofreciendo tiquetes terrestres falsos durante esta Semana Santa.

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Según los reportes, los delincuentes contactan a las personas por redes sociales y aplicaciones de mensajería, promocionando tiquetes a precios reducidos y afirmando ser funcionarios de la Terminal de Transporte de Bogotá. Para asegurar la compra, envían comprobantes de pago falsos y exigen transferencias o pagos anticipados. Una vez que la víctima realiza el pago, los estafadores desaparecen sin dejar rastro, dejando a los viajeros sin su tiquete ni posibilidad de reembolso.

La Terminal de Transporte de Bogotá ha reiterado que no vende tiquetes por WhatsApp, redes sociales ni chats, y que los viajeros deben realizar sus compras únicamente en las taquillas físicas o en la página web oficial.

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La Policía local recomienda a la ciudadanía extremar precauciones: verificar siempre los canales de venta oficiales, desconfiar de ofertas sospechosamente bajas y reportar cualquier intento de fraude. Las autoridades enfatizan que estas estafas pueden generar pérdidas económicas significativas, especialmente durante la temporada alta de viajes como la Semana Santa.

Viajar de manera segura implica adquirir los tiquetes solo por medios oficiales y confirmar cualquier pago antes de finalizar la transacción. La prevención y la información son clave para protegerse de estas modalidades de fraude que se multiplican cada temporada.