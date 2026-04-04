Milei sobre campaña rusa en medios locales: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”

El presidente argentino Javier Milei afirmó este viernes 3 de abril que el Gobierno irá “hasta las últimas consecuencias” en el caso de la campaña de desinformación en medios argentinos llevada a cabo por una red rusa en colaboración con actores locales, divulgada en las últimas horas en medios argentinos.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, afirmó el mandatario argentino en el mandatario argentino en su cuenta de la red social X.

La investigación, basada en 76 documentos filtrados a un consorcio de medios internacionales, entre los que se encuentra el argentino Filtraleaks, indica que entre junio y octubre de 2024 la red rusa La Compañía presupuestó 283.000 dólares (unos 245.600 euros) para la publicación de al menos 250 artículos en más de 20 medios argentinos.

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“Los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande”, afirmó Milei, quien valoró el hecho como “de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”.

El contenido de estos artículos consistía principalmente en críticas sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región, e incluían referencias favorables a Rusia y contrarias a Estados Unidos.

Según lo revelado por la investigación, muchos artículos incluían distorsiones, exageraciones y noticias falsas, y algunos fueron publicados bajo identidades falsas.

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Los documentos señalan que La Compañía se dedicó también a contratar encuestas, informes sobre cuestiones militares, energéticas, políticas y sindicales.

La existencia de esta red había sido comunicada en julio de 2025 por el entonces portavoz y actual jefe de Gabinete del Gobierno, Manuel Adorni y fue confirmada este viernes por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que apuntó que el propósito era “difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros”.

Los hechos, denunciados por la exministra de Seguridad Nacional y actual senadora del bloque de La Libertad Avanza (LLA, oficialismo), Patricia Bullrich, sumaron este viernes otra denuncia en la Justicia argentina por parte del abogado Jorge Monastersky.

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Este viernes, la Embajada de Rusia en Argentina afirmó en un comunicado que “no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones” y mantuvo así la posición manifestada en julio y luego en septiembre.

“Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, expresó el comunicado.

El líder de La Compañía fue identificado por el Gobierno argentino como Lev Konstantinovich Andriashvili, un ciudadano ruso radicado en Argentina, acusado de ser el encargado de recibir el financiamiento y promover vínculos con los colaboradores locales.

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Además, fue detallada la identidad de su esposa, Irina Iakovenko, también radicada en Argentina.

Los documentos filtrados muestran vínculos claros entre La Compañía, el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) y el extinto grupo Wagner del fallecido comandante Yevgeny Prigozhin.

Prigozhin murió en 2023 en un accidente aéreo dos meses después de protagonizar un motín contra comandantes rusos en Ucrania, tras mostrarse en desacuerdo sobre cómo el presidente ruso, Vladímir Putin, y su Ejército estaba enfrentando esa guerra tras la invasión.

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