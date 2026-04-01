Atlántico despliega plan vial con controles y QR Salvavidas para Semana Santa

El Instituto de Tránsito del Atlántico puso en marcha un plan operativo especial para garantizar la seguridad vial y la movilidad durante la temporada de Semana Santa en las principales vías del departamento. La estrategia busca prevenir siniestros en medio del aumento de viajeros por actividades religiosas, turísticas y familiares.

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El plan contempla controles en carretera, intervenciones en puntos estratégicos y jornadas pedagógicas dirigidas a conductores y peatones, con el fin de promover una movilidad segura en los distintos corredores viales del Atlántico.

Como parte de la iniciativa, la entidad lidera la campaña “Que la fe guíe tu camino y la prudencia tu conducción”, orientada a fomentar el respeto por las normas de tránsito, evitar conductas de riesgo y fortalecer la convivencia entre los actores viales durante la Semana Mayor.

“QR Salvavidas”

Además, se implementó el código “QR Salvavidas”, una herramienta que permitirá a los conductores reportar cualquier incidente en las vías y recibir asistencia oportuna en caso de emergencia, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las autoridades.

“Con todo nuestro equipo operativo llegaremos a las zonas urbanas y corredores viales del departamento del Atlántico con nuestros distintos mensajes de prevención de seguridad vial. Queremos vivir una Semana Santa segura, con cero siniestros viales en nuestras vías, por lo que reiteramos el llamado a toda la comunidad a movilizarse de forma segura, teniendo siempre en cuenta las normas de tránsito, revisar el estado de su vehículo antes de viajar, tener su documentación al día y sobre todo disminuir la velocidad, respetando siempre el carril por donde conduce”, afirmó Carlos Granados, director del Instituto de Tránsito del Atlántico.

El operativo se desarrolla en articulación con la Policía Nacional, concesiones viales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte y la Terminal de Transporte de Barranquilla.

Para su ejecución, se dispuso un equipo de 23 agentes de tránsito, 70 promotores viales, ocho motos y cuatro patrullas que estarán desplegados en zonas urbanas y rurales.