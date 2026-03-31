Terpel firma contrato por $10 billones con Ecopetrol para suministro de combustibles desde abril

La Organización Terpel confirmó la firma de un contrato de suministro de combustible a Ecopetrol a partir del primero de abril de acuerdo con la información entregada por las dos compañías.

El acuerdo contempla la provisión de una amplia gama de productos energéticos, que incluyen ACPM y mezclas de diésel, diésel marino con o sin contenido de biodiésel, así como gasolina motor corriente y extra, tanto de producción nacional como importada.

Dentro de los términos se destaca la inclusión de la Gasolina Extra-Carbono compensada de origen nacional, reflejando las tendencias actuales de sostenibilidad en el sector.

El contrato tiene una cuantía estimada de $10.4 billones y Terpel informó que el pago de esta suma se realizará bajo la modalidad de crédito.

En cuanto al cronograma de ejecución, el pacto tendrá una vigencia de once meses, iniciando el 1 de abril de 2026 y extendiéndose hasta el 28 de febrero de 2027.

La firma del contrato fue aprobada por el representante legal de Terpel, en cumplimiento de sus atribuciones estatutarias, y la empresa aclaró que no existen condiciones especiales que resulten materiales para el emisor más allá de lo informado.

Este anuncio se produce en un contexto donde Terpel destaca por su desempeño en criterios ambientales y sociales, siendo reconocida como miembro del “Sustainability Yearbook” de S&P Global 2024, posicionándose como la única empresa de su sector en Colombia con esta distinción.