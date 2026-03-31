¿Puede Wadith Manzur posesionarse como senador pese a estar en la cárcel? Análisis

El debate nació a raíz de un derecho de petición a la Corte Suprema de Justicia solicitando aclarar si el político conservador puede posicionarse el próximo 20 de julio.

El abogado penalista Marlon Díaz y el expresidente del Congreso Ernesto Macías expusieron sus posiciones en diálogo con Caracol Radio sobre la solicitud de que se aclare si Wadith Manzur puede posesionarse el próximo 20 de julio como senador.

Díaz explicó que el caso abre una discusión compleja sobre los derechos políticos del congresista electo frente a las restricciones derivadas de su situación judicial. “Este es un tema que genera indignación en la ciudadanía”, afirmó, al tiempo que precisó que la discusión “pasa por dos normas específicas”, entre ellas la Ley 600 de 2000, que regula la imposición de medidas de aseguramiento a servidores públicos.

Según el jurista, en estos casos procede la suspensión del ejercicio del cargo cuando existe una medida de aseguramiento. Además, recordó que el artículo 134 de la Constitución, modificado para introducir la figura de la “silla vacía”, impide reemplazar la curul en delitos contra la administración pública.

Sobre la posibilidad de que Manzur se posesione, fue claro: “Requeriría autorización de la Corte Suprema de Justicia; creo que no lo podría hacer el Congreso (…) pero inmediatamente quedaría suspendido del cargo”.

Por su parte, el exsenador Ernesto Macías recordó un antecedente similar con la excongresista Aida Merlano en 2018, cuando se negó su posesión mientras estaba detenida.

“A los abogados de la entonces senadora electa Aida Merlano les negamos la solicitud porque la ley exige la comparecencia personal para prestar juramento ante la mesa directiva”, explicó. Añadió que incluso una tutela posterior fue rechazada con los mismos argumentos.

Macías enfatizó que, sin autorización judicial, no sería viable una posesión: “Mientras él esté privado de la libertad no puede cumplir el acto de posesión, salvo autorización de la Corte”.

El debate, sin embargo, no se agota en la posesión. Díaz planteó un escenario adicional: la eventual recuperación de la libertad del congresista.

“Él tiene un derecho, fue elegido como senador de la República; está incólume su presunción de inocencia”, señaló, al explicar que el proceso penal apenas inicia y podría extenderse durante varias etapas antes de una eventual condena.

En ese sentido, advirtió un vacío jurídico relevante: “¿Qué pasaría si mañana se revocara la medida de aseguramiento? ¿Qué ocurre con sus derechos políticos y con los votos de sus electores si ni siquiera pudo posesionarse?”.

Macías coincidió en que el Congreso no puede anticiparse a decisiones judiciales. “La mesa directiva del Senado no puede entrar en la discusión jurídica de la Corte. Si él llega a presentarse, tendrían que posesionarlo, pero mientras esté detenido eso no es posible”, indicó.

El exsenador también recordó que, en el caso de Merlano, la nulidad de su elección y una posterior condena derivaron en la aplicación de la “silla vacía”, lo que implicó la pérdida definitiva de la curul.