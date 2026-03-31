María Corina Machado se reunirá hoy con Marco Rubio en el Departamento de Estado de EE.UU.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado se reunirá este martes en el Departamento de Estado de EE.UU. con el secretario de esta institución, Marco Rubio, a las 10.00 hora local (14.00 GMT), informó la portavocía oficial de la también nobel de la paz 2025.A través de X, el equipo de Machado anunció la reunión, aunque no ofreció detalles sobre los temas a tratar ni información adicional al respecto.

El encuentro tiene lugar después de que Estados Unidos reanudara el lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, luego de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Asimismo, se da en un contexto en el que Machado ha manifestado su voluntad de regresar a Venezuela, después de que saliera del país el pasado diciembre para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades venezolanas, que la han acusado de violenta y de pedir una invasión militar.

La opositora regresará a Venezuela “en los próximos días”, reiteró el sábado su partido Vente Venezuela (VV), sin precisar una fecha de retorno de la dirigente.

La semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios Félix Plasencia visitó Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Delcy Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Trump ha descartado de momento a Machado para liderar al país suramericano y en su lugar reconoció a Delcy Rodríguez. Según el republicano, Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el Gobierno encargado de Venezuela, que ha acatado las exigencias de Washington para abrir el sector del petróleo y del oro de Venezuela a las empresas estadounidenses.