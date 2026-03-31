Irán: tenemos voluntad de terminar la guerra, pero necesitamos garantías de que no se repetirá

Las declaraciones del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, resultaron en una leve caída en el precio del petróleo bajo la esperanza de que la guerra concluya luego de un mes. (Foto: Iranian Presidency/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo que su país posee la “voluntad” necesaria para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos, pero quiere garantías de que el conflicto no se repita.

“Tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión”, declaró Pezeshkian en una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reiterando una exigencia clave de Teherán.

El mandatario iraní reiteró así una de las principales exigencias planteadas por la república islámica para un alto el fuego: el fin de la “agresión”, el pago de compensaciones financieras, una definición clara de las responsabilidades y el cese de las hostilidades en todos los frentes.

Le interesa:Trump amenaza con destruir la principal central petrolera de Irán

“La solución para normalizar la situación es la suspensión” de la ofensiva israeloestadounidense, subrayó también Pezeshkian.

Cae el valor del crudo

Los precios del petróleo terminaron a la baja el martes, luego de las declaraciones del presidente de Irán de tener la “voluntad” de terminar la guerra.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio, contrato de referencia a partir del miércoles pero ya utilizado por el mercado, cedió un 3,18% hasta 103,97 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en mayo perdió un 1,46% hasta 101,38 dólares.

Un mes de guerra

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y Teherán respondió con bombardeos contra intereses estadounidenses e israelíes en países vecinos del Golfo. Líbano e Irak también se han visto arrastrados al conflicto.

Las declaraciones de Pezeshkian se suman a las del presidente estadounidense Donald Trump quien, según el Wall Street Journal, dijo a sus funcionarios estar preparado para interrumpir la campaña militar que ya ajustó más de un mes.

Lea también: Europa sufrió impacto de 14.000 millones de euros en primer mes de guerra en Irán

“La volatilidad va a ser muy fuerte, porque continuamos viendo movimientos impulsados por titulares”, explicó Phil Flynn, de The Price Futures Group.

“El estado actual de las negociaciones sigue sin ser claro”, indicaron analistas de Briefing.com.