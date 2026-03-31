Expresidente Duque pide suspender al MinHacienda por su salida de la Junta del Banco de la República

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó este martes su retiro de la junta directiva del Banco de la República, en medio de un fuerte desacuerdo con la propuesta de cuatro codirectores de elevar la tasa de interés en 100 puntos básicos.

Al respecto, ya hay varias reacciones políticas: la más dura fue la del expresidente Iván Duque, quien pidió a la Procuraduría suspender al ministro de Hacienda por “negarse a una responsabilidad que es constitucional, como asistir a las reuniones de la junta directiva”.

“Cambió los codirectores del Banco de la República creyendo que los designados iban a ser abyectos correveidiles del populismo, y ni siquiera ellos se atrevieron a dejar que la inflación se dispare por las medidas irresponsables y electoreras que han implementado”, dijo Duque.

También reaccionó José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, quien aseguró que el gobierno estaría poniendo en riesgo la economía del país con esta decisión.

“Tomar distancia del papel constitucional de la Junta del Banco de la República es un error (…) porque nos puede llevar, por la vía del exceso fiscal, el sobreendeudamiento, a un escenario inflacionario que afecta especialmente a los más pobres”, señaló Restrepo.

Por su parte, la candidata presidencial Clara López, por el contrario, cuestionó al Banco de la República y aseguró que es “inconcebible que frene el crecimiento económico con el aumento sustancial que hicieron de las tasas de interés”. P

Finalmente, también se refirió a la decisión el exministro Mauricio Cárdenas, quien es escudero de la candidata Paloma Valencia, que señaló que hay que respaldar las decisiones técnicas del Banco de la República porque las tasas “no suben por capricho, sino para evitar males mayores”