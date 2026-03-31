Capturan a un hombre por agredir brutalmente a su propia hija con una piedra en Talaigua Nuevo

Un caso que genera rechazo e indignación sacudió al municipio de Talaigua Nuevo. Un joven de 23 años fue capturado por la Policía Nacional luego de, presuntamente, agredir brutalmente a su propia hija menor de edad, causándole una grave herida en la zona frontal con una piedra.

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Todo comenzó cuando patrullas de vigilancia recibieron una alerta desde el hospital local, donde había ingresado la menor lesionada. Al llegar al centro asistencial, la madre de la niña relató un hecho desgarrador: el padre, identificado como Marcelo de Jesús Camelo López, no solo había atacado a la pequeña, sino que también la había agredido a ella.

De inmediato, los uniformados se trasladaron hasta la vivienda ubicada en la Diagonal 7 No. 12-150, sobre la vía nacional del municipio, donde lograron ubicar al señalado agresor.

El agresor fue captudo en flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar, tras ser informado de sus derechos como persona capturada. Posteriormente, fue trasladado a la Estación de Policía de Talaigua Nuevo y dejado a disposición de la autoridad competente.

Este hecho duele, porque como lo recuerda la palabra: los niños merecen cuidado, amor y protección, no violencia.

“El llamado es contundente: no vamos a tolerar ningún tipo de violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Actuamos con toda la capacidad institucional para proteger la vida y la integridad de las víctimas. Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente estos hechos”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.

Las autoridades continúan adelantando el proceso judicial, mientras la menor recibe atención médica especializada.