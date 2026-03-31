Caen integrantes del grupo delincuencial “Los Jóvenes Millonarios” por tráfico de estupefacientes

Fueron capturados en los barrios Bonilla Aragón, Manuela Beltrán y Las Orquídeas de Cali; así como Palmira y Jamundí.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a nueve presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Jóvenes Millonarios, señalados de su participación en el tráfico local de estupefacientes, en Cali.

Se trata de Luz Dary Gaviria Garzón, Valentina Rengifo Lozano, Cristian Cuero Paredes, Juan David Murillo Urriago, Juan Sebastián Perlaza, José David Mina Mosquera, Gloria Elena Segura Quiñónez, Luis Alfonso Vásquez Jaramillo y José David Larez Moncada.

La Fiscalía estableció que estas personas, al parecer, ejercían su accionar ilícito en el barrio Las Orquídeas y sus alrededores, con la ubicación de dos puntos desde donde distribuían los estupefacientes a diferentes expendedores para su comercialización. Así mismo, usarían menores para las actividades ilegales.

Fueron capturados en los barrios Bonilla Aragón, Manuela Beltrán y Las Orquídeas de Cali; así como Palmira y Jamundí.