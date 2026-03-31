Anuncian la construcción de tres nuevos centros de salud en la zona de expansión de Cali

En la zona de expansión de Cali, donde cada vez viven más familias, ya se proyecta la construcción de tres nuevos centros de salud.

La Administración Distrital entregó a la Secretaría de Salud tres lotes que suman más de 21 mil metros cuadrados y que serán destinados a la futura infraestructura médica del sector.

Los terrenos están ubicados en Kachipay, Vegas de Comfandi y Ciudad Meléndez, sectores que han crecido rápidamente en los últimos años y donde la demanda de servicios de salud es cada vez mayor.

Actualmente, en esta zona viven más de 120 mil personas, por lo que la construcción de estas sedes busca acercar la atención médica y reducir los desplazamientos hacia otras partes de la ciudad.

La entrega de los predios marca el primer paso para el desarrollo de estos proyectos de salud que acompañan el crecimiento urbano del sector.