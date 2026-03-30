Plazo para cambiar puesto de votación para presidenciales vence este 31 de marzo: puntos autorizados

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia.

De acuerdo con el calendario electoral para las elecciones presidenciales en primera vuelta para el periodo constitucional (2026-2030), que se realizarán en mayo, este martes 31 de marzo vence el plazo para cambiar el puesto de votación.

Por medio de la Resolución 2580, la Registraduría Civil del Estado Civil detalló las etapas y actividades claves del proceso electoral. Según el cronograma oficial, el periodo de inscripción de ciudadanos para cambiar el puesto de votación por cambio de lugar de residencia será del 31 de mayo de 2025 al 31 de marzo de 2026. Finaliza dos meses antes de las elecciones.

En ese sentido, este martes cierra el proceso de inscripción de ciudadanos para votar por cambio de lugar de domicilio o residencia. Además, se realizará el corte para la conformación del censo de ciudadanos que votan en el exterior.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, este trámite es indispensable para las personas que hayan cambiado de lugar de residencia o deseen actualizar su puesto de votación en un punto más cercano. El fin de esta medida es reducir los tiempos de desplazamiento y ofrecer un servicio más ágil y eficiente.

Con el fin de facilitar la participación ciudadana en las próximas elecciones presidenciales, la Registraduría Nacional anunció las sedes y puntos autorizados para cambiar el puesto de votación y para garantizar que cada persona pueda ejercer su voto en los próximos comicios.

Cambio de su puesto de votación en Bogotá y en el país

En el caso de la capital, la administración local en conjunto con la Registraduría Nacional indicaron que se han habilitado espacios de atención en centros comerciales como:

Centro Mayor

Gran Estación

Titán Plaza

Unicentro

Multiplaza

Portal 80

Santafé

Paseo Villa del Río

Edificio Bacatá

Las personas pueden adelantar este proceso en cualquier sede de la Registraduría en el país, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., o en puntos autorizados ubicados en diferentes centros comerciales.

Lo que debe tener en cuenta para las elecciones presidenciales 2026

Del 25 al 31 de mayo de 2026 será el periodo de votación en el exterior para los comicios presidenciales. En Colombia, la votación de primera vuelta se realizará el 31 de mayo de 2026.