Plazo para cambiar puesto de votación para presidenciales vence este 31 de marzo: puntos autorizados
Las personas podrán adelantar el trámite en cualquier sede de la Registraduría o en los puntos autorizados. Le explicamos:
De acuerdo con el calendario electoral para las elecciones presidenciales en primera vuelta para el periodo constitucional (2026-2030), que se realizarán en mayo, este martes 31 de marzo vence el plazo para cambiar el puesto de votación.
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Por medio de la Resolución 2580, la Registraduría Civil del Estado Civil detalló las etapas y actividades claves del proceso electoral. Según el cronograma oficial, el periodo de inscripción de ciudadanos para cambiar el puesto de votación por cambio de lugar de residencia será del 31 de mayo de 2025 al 31 de marzo de 2026. Finaliza dos meses antes de las elecciones.
En ese sentido, este martes cierra el proceso de inscripción de ciudadanos para votar por cambio de lugar de domicilio o residencia. Además, se realizará el corte para la conformación del censo de ciudadanos que votan en el exterior.
De acuerdo con la Registraduría Nacional, este trámite es indispensable para las personas que hayan cambiado de lugar de residencia o deseen actualizar su puesto de votación en un punto más cercano. El fin de esta medida es reducir los tiempos de desplazamiento y ofrecer un servicio más ágil y eficiente.
Con el fin de facilitar la participación ciudadana en las próximas elecciones presidenciales, la Registraduría Nacional anunció las sedes y puntos autorizados para cambiar el puesto de votación y para garantizar que cada persona pueda ejercer su voto en los próximos comicios.
Cambio de su puesto de votación en Bogotá y en el país
En el caso de la capital, la administración local en conjunto con la Registraduría Nacional indicaron que se han habilitado espacios de atención en centros comerciales como:
- Centro Mayor
- Gran Estación
- Titán Plaza
- Unicentro
- Multiplaza
- Portal 80
- Santafé
- Paseo Villa del Río
- Edificio Bacatá
Las personas pueden adelantar este proceso en cualquier sede de la Registraduría en el país, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., o en puntos autorizados ubicados en diferentes centros comerciales.
Lo que debe tener en cuenta para las elecciones presidenciales 2026
Del 25 al 31 de mayo de 2026 será el periodo de votación en el exterior para los comicios presidenciales. En Colombia, la votación de primera vuelta se realizará el 31 de mayo de 2026.
- 21 de mayo de 2026: Publicación de listas de jurados de votación.
- 25 de mayo de 2026: Se inicia el periodo de votación en el exterior.
- 29 de mayo de 2026: Fecha límite para la postulación de testigos electorales.
- 30 de mayo de 2026: A las 6:00 p.m. inicia la Ley Seca.
- 31 de mayo de 2026: Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares deberán estar en la sede del escrutinio desde las 3:30 p.m. El inicio de los escrutinios distritales, municipales y auxiliares es a partir de las 4:00 p.m. y hasta las 12:00 a.m.
- 1 de junio de 2026: Finaliza la Ley Seca a las 6:00 a. m. Continúan los escrutinios distritales, municipales y auxiliares desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.
- 2 de junio de 2026: Inician los escrutinios generales desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...