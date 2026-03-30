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30 mar 2026 Actualizado 14:31

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Murió Aura Lucía Mera, periodista y gestora cultural

La periodista, columnista y gestora cultural, Aura Lucía Mera ganó notoriedad gracias a su trayectoria de más de seis décadas en las que se dedicó al periodismo y a la promoción cultural.

Murió Aura Lucía Mera, periodista y gestora cultural

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La periodista, columnista y gestora cultural, Aura Lucía Mera, murió el pasado domingo, 29 de marzo.

La información fue confirmada por el exgobernador del Valle del Cauca Gustavo Álvarez Gardeazábal a través de su cuenta de X (antes Twitter):

  • “A las 12:45 falleció la columnista de El Espectador y El País Aura Lucía Mera. Respetando su voluntad anticipada, sus hijos se abstuvieron de prolongar su sufrimiento luego del infarto cerebral masivo que tuvo. Duele. Duele”.

Mera, oriunda de la ciudad de Cali e hija de la periodista Aura Becerra de Mera, ganó notoriedad gracias a su trayectoria de más de seis décadas en las que se dedicó al periodismo y a la promoción cultural.

Además de su trabajo en medios de comunicación, Mera fue directora de Colcultura y promovió el desarrollo artístico y literario en Colombia, gestando proyectos como el festival ‘Oiga, Mire, Lea’.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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