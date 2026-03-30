3 lugares recomendados para poner la planta billete en casa y atraer abundancia, según el Feng Shui

La planta billete o también conocida como dinero, como su nombre lo indica, es reconocida por atraer la riqueza y la abundancia en el hogar. Hace parte de una especie endémica de los bosques andinos de Colombia, pero es originaria de la selva amazónica.

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Entre las características por las que las personas adquieren esta planta, además de la fortuna y el optimismo que genera, se encuentran sus llamativas y brillantes hojas verdes, junto con su atractiva flor blanca. Además, crece en interiores y mantiene la humedad de los lugares, limpiando las impurezas del aire y los productos químicos tóxicos.

Es una planta muy utilizada para adornar los ambientes, tales como las oficinas, salones con un espacio amplio o casas y apartamentos. Se adapta fácilmente a las condiciones de sombra y dependiendo donde la ubique puede aumentar la capacidad de atraer dinero.

Lugares ideales para ubicar la planta Billete en su casa:

De acuerdo con la filosofía china conocida como el Feng Shui, equilibrar las energías en el hogar mejora la calidad de vida. Por esta razón, dentro de los rituales y las tradiciones que manejan, se encuentra la de ubicar las plantas de acuerdo con su beneficio en el espacio que más sea propicio para que crezcan y aporten al ambiente.

Si lo que está buscando es general abundancia, no coloque la planta billete, ni el baño, ni en la cocina. Ambos son lugares típicos para adornar o disminuir los olores fuertes que pueden tener estas zonas; sin embargo, en el caso del baño, el espacio tan pequeño, evita el crecimiento de esta planta y en el caso de la cocina, los cambios en las temperaturas ocasionan que sus hojas se marchiten.

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Entrada a la casa:

El mejor lugar para colocar esta planta es cerca a la entrada de su casa, incluso si es posible debe estar al frente de la puerta. A pesar de que se cree que al ingresar en el hogar son las malas energías las que se absorben, para el caso de las plantas que generan abundancia, reciben todo lo positivo.

Así mismo, es una buena opción ubicarla en el exterior, siempre y cuando no este lejos de la entrada al hogar. Entre más retirada este, menos es el efecto de prosperidad y riqueza que se genera en torno al lugar cerrado.

Esquina sureste de la casa:

Según el Feng Shui, la esquina sureste del hogar o de una habitación es la zona que rige la prosperidad y el crecimiento financiero, así que conocer este punto y colocar la planta del dinero en esta ubicación ayuda a activar la energía del dinero y atraer oportunidades económicas.

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Cerca de una ventana con luz natural:

La planta del dinero necesita luz, pero no sol directo, por lo que ponerla cerca de una ventana orientada al este o al sur potencia su vitalidad. Tenga en cuenta que de acuerdo con el Feng Shui, una planta sana es símbolo de un flujo financiero saludable.

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