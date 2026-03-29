Viaje seguro, atienda recomendaciones de la Policía Bolívar

Con la llegada de la Semana Santa y el aumento del flujo vehicular en las vías del departamento de Bolívar, la Policía Nacional intensificó su llamado a la prevención con una serie de recomendaciones dirigidas a todos los actores viales, especialmente a quienes se movilizan en motocicleta y vehículos particulares.

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Bajo la estrategia “Semana Santa Segura”, las autoridades dieron a conocer los llamados “10 mandamientos de la seguridad vial”, una guía práctica que busca reducir la accidentalidad y proteger la vida de propios y turistas durante esta temporada.

Entre las principales recomendaciones están respetar las normas de tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol, usar adecuadamente los elementos de protección, evitar maniobras peligrosas y no adelantar en zonas prohibidas. Asimismo, se hace énfasis en la revisión técnico-mecánica del vehículo antes de viajar, no usar el celular al conducir y mantener siempre una actitud prudente en la vía.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Nuestro compromiso es preservar la vida. Invitamos a todos los ciudadanos a acatar estas recomendaciones y a ser responsables en las vías, porque la seguridad vial es tarea de todos.”

La institución también recordó a la ciudadanía las líneas habilitadas para atención y denuncias durante los desplazamientos: #767 para reportar cualquier novedad en carretera y la línea 157 para denunciar hechos de corrupción.

Las autoridades reiteraron que más allá de llegar rápido al destino, lo verdaderamente importante es llegar con bien y sin contratiempos durante esta Semana Santa.