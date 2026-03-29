Mercados campesinos de la Alcaldía de Cartagena conectan el campo con las familias

Con una destacada participación de productores y una amplia asistencia comunitaria, se realizaron de manera simultánea tres mercados campesinos en la ciudad, registrando ventas superiores a los 18 millones de pesos.

La iniciativa fue liderada por el Gobierno del alcalde Dumek Turbay, a través del Plan de Emergencia Social (PES) - Pedro Romero, con actividades desarrolladas en los sectores de Buenos Aires, Los Calamares y Olaya Herrera (sector Central).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con Jorge Redondo, director del PES- Pedro Romero, los mercados campesinos se consolidan como un espacio de encuentro y solidaridad que fortalece los lazos entre el campo y las familias, al tiempo que dinamiza la economía local, conforme con la visión de Gobierno del alcalde Dumek Turbay.

En las tres jornadas participaron más de 30 productores, quienes ofrecieron una amplia variedad de alimentos como huevos, yuca, ñame, limón, naranjas, pomelo, popocho, berenjena, plátano y ahuyama, además de productos transformados, gastronomía típica, artesanías y emprendimientos locales.

La proximidad de la Semana Santa fue un incentivo adicional para los asistentes, quienes aprovecharon la jornada para abastecerse de cara a los días festivos.

Heidy Herrera, residente de Buenos Aires, señaló: “Es excelente que hayan traído este mercado a nuestro barrio, con muy buenos precios y muy accesible. Esperamos que lo hagan con más frecuencia, porque todo está muy bueno”.

Por su parte, Celestina Paz, productora proveniente de María La Baja, agradeció el respaldo institucional. “Gracias a la Alcaldía por tenernos en cuenta. Trajimos muchos productos y hemos recibido bastante apoyo de los cartageneros.

Estos mercados campesinos representan una apuesta por la seguridad alimentaria de Cartagena, acercando la cosecha del campo a la mesa de las familias, sin intermediarios y con alimentos de calidad.