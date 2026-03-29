Incautan 500 kilos de cocaína ocultos bajo tierra en taller de Cali y capturan a cuatro personas

En un operativo contra el narcotráfico en Cali, la Policía Nacional incautó 500 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos en una caleta bajo tierra, al interior de un taller de latonería y pintura. Durante el procedimiento fueron capturadas cuatro personas.

La acción fue desarrollada por la Dirección de Antinarcóticos en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, mediante diligencias de allanamiento y registro que permitieron ubicar el estupefaciente escondido en una bodega utilizada como fachada.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento provenía del departamento del Cauca y tenía como destino mercados ilegales en Centro y Norteamérica.

Según la Policía, lograron afectar las finanzas del frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, estructura al mando de Iván Mordisco, en un valor estimado de 2.500 millones de pesos. Además, se evitó la comercialización de aproximadamente 1,2 millones de dosis de cocaína.

“Con estos resultados reafirmamos que le cumplimos al país y a la comunidad internacional, actuando de manera decidida para proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y del mundo”, señaló general William Castaño, director de Antinarcóticos.