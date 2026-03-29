Estudiantes de la I.E. Soledad Acosta de Samper se preparan para participar en Liga de Robótica

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, en alianza con Robotic Minds, desarrolló una serie de talleres formativos en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, dirigidos a estudiantes que se preparan para participar en la Liga de Robótica.

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Esta iniciativa tuvo como objetivo fortalecer las competencias tecnológicas, el pensamiento lógico y la creatividad de los jóvenes, brindándoles herramientas prácticas para enfrentar retos en escenarios de innovación y competencia académica, conforme con la visión de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay, con miras a la formación escolar en diversas áreas de innovación y competitividad.

Durante los talleres, los estudiantes adquirieron conocimientos en componentes clave como:

• Programación en proyectos robóticos: desarrollaron habilidades para dar instrucciones a prototipos mediante lógica computacional.

• Diseños en dibujos 3D: exploraron la creación de modelos tridimensionales como base para la construcción de soluciones tecnológicas.

• Conexión de circuitos para prototipos robóticos: comprendieron el funcionamiento de componentes electrónicos y su integración en proyectos prácticos.

Este proceso formativo permitió que los estudiantes se acercaran al mundo de la robótica de manera dinámica, potenciando sus capacidades para crear, innovar y resolver problemas desde su entorno educativo.

“La formación escolar en nuestras instituciones educativas oficiales, más allá de los enfoques tradicionales, merece volcar su mirada hacia nuevas herramientas tecnológicas que fomenten una mayor preparación de nuestros jóvenes en áreas de alta demanda en el campo laboral y que, como queremos, les permitan marcar la diferencia desde una educación con la más alta calidad”, dijo Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

Por su parte, Wendy Macea, asesora externa de la Alcaldía de Cartagena, resaltó: “Hoy la robótica ya no es un privilegio exclusivo: gracias a esta iniciativa, los estudiantes de colegios oficiales de Cartagena tienen la oportunidad de aprender a otro nivel”

A su vez, Sara Sofía Arnedo, estudiante de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, expresó: “Un agradecimiento porque nos han acercado a un mundo en el cual no estamos acostumbrados, como es el de la programación y la informática”.

Con este tipo de iniciativas, la Alcaldía de Cartagena continúa apostándole al fortalecimiento de la educación tecnológica en las instituciones oficiales, preparando a los jóvenes para asumir los desafíos del futuro digital.