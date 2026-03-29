Distrito entregó calle pavimentada en el barrio Daniel Lemaitre: inversión superó $2.700 milllones

La transformación de la malla vial de Cartagena sigue avanzando con resultados visibles en los barrios de las tres localidades. El alcalde Dumek Turbay Paz entregó hoy nuevas obras de pavimentación en Daniel Lemaitre, intervenciones que mejoran la movilidad vehicular y dan respuestas a solicitudes hechas hacía muchos años por sus habitantes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los trabajos hacen parte de ‘Vías para la Felicidad’, uno de los programas de mejoramiento vial que adelanta el Distrito a través de la Secretaría de Infraestructura para recuperar calles deterioradas y garantizar mejores condiciones de tránsito para residentes, transporte público y ciudadanía en general.

En Daniel Lemaitre se intervinieron 2.225 metros cuadrados de pavimento, correspondientes a más de 380 metros lineales de vía, con un ancho promedio de 6 metros, en tres importantes tramos que hoy ya están al servicio de la comunidad.

Las intervenciones se ejecutaron en: Calle 66 entre las carreras 16 y 15; Carrera 16 entre las calles 66 y 64, y Carrera 16 entre calle 60 y carrera 13, segmentos en donde se ejecutó la rehabilitación vial mediante la transición de pavimento flexible a pavimento rígido.

La obra representó una inversión de $2.769.987.050 y tiene un impacto significativo en la movilidad del sector, facilitando la conexión entre varias calles internas del barrio y mejorando la circulación tanto para los vecinos como para ciudadanos que transitan diariamente por esta zona de la ciudad.

Progreso y calidad de vida

Durante la entrega, el alcalde Dumek Turbay destacó que estas intervenciones responden a una visión clara de recuperar calles que durante años estuvieron deterioradas.

“Cada calle que recuperamos es calidad de vida para la gente. En Daniel Lemaitre estamos entregando tres tramos que mejoran la movilidad del barrio y que benefician no solo a los residentes, sino a toda la ciudadanía que transita por este sector. Nuestro compromiso es seguir llevando obras reales a los barrios”, expresó el mandatario.

El secretario de Infraestructura del Distrito, Wílmer Iriarte Restrepo, manifestó que con esta entrega, la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa consolidando un plan de recuperación vial que busca modernizar la infraestructura urbana, facilitar los desplazamientos y mejorar las condiciones de vida de miles de ciudadanos en toda la ciudad.