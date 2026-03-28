Confirman la muerte de Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo estadounidense desaparecido en Medellín. Fotos: Getty Images y suministrada.

La Secretaría de Seguridad de Medellín confirmó este sábado 28 de marzo que el cuerpo hallado en la últimas horas entre el municipio de Jericó y el corregimiento de Puente Iglesias, sí corresponde a Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo estadounidense, de quien se había perdido rastro desde el pasado 21 de marzo.

Manuel Villa, secretario de seguridad, aseguró que desde el primer momento se activaron todas las capacidades institucionales para dar con el paradero del joven de 32 años.

“Este caso no va a quedar impune. Las autoridades avanzan para esclarecerlo y capturar a los responsables”, manifestaron desde la Alcaldía de Medellín.

Éric, auxiliar de vuelo de la aerolínea American Airlines, era ciudadano estadounidense, residía en Texas y su origen era salvadoreño.

Según reveló su pareja sentimental y amigos, tras aterrizar en Medellín en un vuelo proveniente de Miami, salió a compartir con sus compañeros de trabajo en la noche del sábado 21 de marzo, última vez que fue visto con vida.

Se conoció que el hombre habría salido de un establecimiento nocturno en la capital antioqueña junto a una colega.

Aunque ella regresó al lugar donde se estaba quedando, presentaba signos de desorientación, uno de los tantos elementos que apuntan a una hipótesis relacionada con hurto y escopolamina.

Villa añadió que ya tienen identificados algunos de los vehículos y personas que habrían estado con el joven antes de perder el contacto total.