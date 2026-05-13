“Con la platica de la gente haciendo negocios”: ministro de Trabajo cuestiona a Asofondos

El ministro de Trabajo señaló y criticó a Asofondos, defendió el traslado de recursos al sistema público y aseguró que el Gobierno emprenderá nuevas acciones judiciales para intentar destrabar el proceso.

“Ah, no, pues chévere, a sus fondos, con la platica de la gente haciendo negocios”, afirmó Sanguino, en respuesta a las declaraciones de Asofondos, gremio que celebró la decisión del Consejo de Estado y aseguró que el dinero de los afiliados “está seguro” en los fondos privados.

Gobierno anuncia acciones para destrabar traslado de recursos

El ministro insistió en que el Ejecutivo no permitirá que los fondos privados continúen administrando recursos de personas que ya decidieron trasladarse hacia Colpensiones.

“No vamos a dejar usufructuando los recursos de la gente a los fondos privados”, afirmó Sanguino.

Además, anunció que el Gobierno acudirá nuevamente a instancias judiciales para intentar obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a trasladar los recursos hacia el fondo público.

“Vamos a interponer recursos ante el Consejo de Estado y ante otras instancias judiciales para que los fondos privados trasladen los recursos de la gente”, señaló.

Sanguino tambien defendió que actualmente cerca de 5 billones de pesos continúan en manos de los fondos privados y aseguró que esos recursos son fundamentales para garantizar las mesadas de aproximadamente 25 mil personas trasladadas a Colpensiones.

Ministro pide revisar posibles irregularidades de las AFP

Otro de los puntos más fuertes de la intervención ocurrió cuando el ministro reveló que el presidente Gustavo Petro pidió a la Superintendencia Financiera revisar posibles actuaciones irregulares de los fondos privados.

“El presidente le ha dicho a la Superintendencia Financiera que revise si hay conductas reprochables, censurables y sancionables de los fondos privados. Yo creo que sí las hay”, afirmó.

Las declaraciones se conocen en medio del choque entre el Gobierno y las AFP por el traslado de recursos hacia Colpensiones.

Sanguino también rechazó las advertencias sobre una supuesta crisis financiera derivada del traslado de recursos hacia Colpensiones y aseguró que se trata de una narrativa impulsada por los fondos privados.

“La catástrofe financiera es una vil falacia para esconder una actitud voraz y codiciosa de los fondos privados con los recursos de la gente”, aseguró el ministro de trabajo.

Incluso, afirmó que los ahorros pensionales estarían más seguros en manos del Estado que en el sistema privado.

“Es mucho más seguro que los recursos estén en manos del Estado”, sostuvo.

Gobierno cuestiona decisión del Consejo de Estado y presiona a la Corte

El ministro también cuestionó duramente al Consejo de Estado tras la suspensión del Decreto 415 y aseguró que detrás de la decisión “hay razones extralegales”.

“El Consejo de Estado está violando el principio de equilibrio de poderes públicos (…) se está inmiscuyendo en decisiones que corresponden a la Corte Constitucional”, afirmó.

Además, lanzó críticas contra la Corte Constitucional por la demora en resolver de fondo la reforma pensional.

“¡Desengavete la reforma pensional!”, expresó.

Incluso, cuestionó que la Corte no haya tomado aún una decisión definitiva sobre la Ley 2381 y sugirió que la discusión podría estar influenciada por el calendario electoral.

“La Corte no puede tener la Constitución y la jurisprudencia en una mano y el calendario electoral en la otra”, dijo.

Sanguino agregó que los “bloqueos” contra la reforma desde sectores políticos, el Congreso y “algunas cortes” dejan “más que justificada” una Asamblea Nacional Constituyente si el alto tribunal no resuelve adecuadamente la reforma.

¿Qué suspendió el Consejo de Estado?

La controversia gira alrededor del Decreto 415 de 2026, expedido por el Gobierno para reglamentar el traslado de recursos desde las AFP hacia Colpensiones de personas que decidieron cambiarse al sistema público durante la ventana de traslado contemplada en la reforma pensional.

Con la suspensión provisional del decreto, quedó frenado temporalmente el traslado de billonarios recursos mientras avanzan las demandas judiciales y la Corte Constitucional continúa revisando la constitucionalidad de la reforma pensional.