Universidad Nacional rechaza grafitis alusivos a grupos armados en sede Bogotá

La Universidad Nacional de Colombia rechazó la aparición de grafitis, stickers y pendones alusivos a grupos armados ilegales en su sede Bogotá, luego de que estas expresiones fueran detectadas en edificios de la Facultad de Ciencias Humanas.

A través de un comunicado, la Rectoría y la Vicerrectoría de la sede Bogotá señalaron que este tipo de manifestaciones son incompatibles con los principios de la institución y no tienen cabida en los espacios universitarios.

Las directivas informaron que, tras lo ocurrido, se activaron acciones inmediatas para el retiro de los elementos y la recuperación de las fachadas afectadas, junto con medidas logísticas y de seguridad para garantizar condiciones adecuadas dentro del campus.

Medidas, rechazo institucional y contexto de los hechos

La Universidad también expresó su solidaridad con la Facultad de Ciencias Humanas y advirtió sobre los riesgos de estigmatización hacia la comunidad académica, al tiempo que hizo un llamado a rechazar este tipo de expresiones que afectan la convivencia.

Además, indicó que estos hechos se presentan en un contexto en el que integrantes de la comunidad universitaria han denunciado recientemente amenazas e instigaciones, lo que refuerza la preocupación institucional frente a la seguridad en el campus.

El pronunciamiento se da luego de que circularan imágenes de grafitis con alusiones a las disidencias de las FARC en espacios del Departamento de Sociología, incluyendo mensajes como “Bloque Oriental” y piezas con contenido propagandístico.

Por ahora, no hay información oficial sobre los responsables ni sobre el propósito de estas acciones.