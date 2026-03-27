Más de 1.000 familias en Bolívar tendrán por primera vez servicio de gas natural

Ecopetrol, la Gobernación de Bolívar y Gases del Caribe avanzan en la ampliación de cobertura de gas natural en los municipios de Calamar, Soplaviento, San Cristóbal, Barranca Nueva, Yucal, Hato Viejo, Barranca Vieja y Las Piedras, donde 1.000 familias bolivarenses se podrán conectar por primera vez a este servicio público.

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La iniciativa inició el año pasado luego de la firma de un convenio interadministrativo por una inversión superior a $2.028 millones, de los cuales Ecopetrol destinó $930 millones, la Gobernación de Bolívar aportó $768 millones y Gases del Caribe se sumó con recursos en especie, cercanos a los $330 millones.

A la fecha, el programa Gas Social Bolívar ha transformado la vida de 327 familias de estratos 1 y 2, quienes han abandonado el uso de la leña, un combustible con efectos nocivos para la salud respiratoria, para empezar a preparar sus alimentas con cocinas de gas natural. Esto representa un 33% de avance y se espera para abril completar el resto de estas conexiones.

Dioselina Peña es una de las beneficiarias de esta apuesta social. Habitante del municipio de Calamar, padeció un cuadro de tuberculosis, que se agravó por la exposición constante al humo de la leña. Con la llegada del gas domiciliario, su salud empezó a mejorar y ahora cocina con mayor tranquilidad, sin temor a padecer alguna afectación en su sistema respiratorio.

“Desde hace un mes ya no inhalo el humo, que me estaba causando esta enfermedad. Me siento mucho más recuperada. Antes debía estar bajo el sol o la lluvia, preparando mis alimentos, pero eso ya hace parte del pasado. Acceder a este servicio domiciliario mejoró significativamente mi vida y, lo mejor de todo, es que puedo cocinar en cualquier momento sin estar pendiente del fogón de la calle”, aseguró.

La conexión del gas natural también se realiza con la entrega una estufa de dos fogones por parte de Gases del Caribe, que busca promover el uso de este energético de bajas emisiones entre los beneficiados y avanzar hacia la transición energética en los puntos más apartados donde se tiene previsto garantizar estas conexiones.

“Con el programa Gas Social Bolívar, estamos encendiendo la llama de la esperanza y de la transformación social de estas comunidades de nuestro departamento. La iniciativa evidencia que la transición energética justa y equitativa se puede convertir en una realidad para todos, no solo facilitando la vida cotidiana de las personas y reduciendo las brechas en el acceso de servicios públicos, sino también trayendo beneficios para la salud y mejorando la calidad de vida de cada beneficiado”, aseguró Juan Pablo Vélez, jefe Territorial Ambiental Caribe de Ecopetrol.

Por su parte, para la secretaria de Minas y Energía de Bolívar, Enilse Rodríguez, este proyecto es una herramienta fundamental de justicia social. “Con la prestación del servicio de gas natural le apuntamos directamente a la reducción de la pobreza energética y al cierre de brechas de desigualdad en nuestras comunidades”, afirmó la funcionaria.

Rodríguez enfatizó que esta transición energética transforma vidas desde los hogares: “el uso del gas natural disminuye la exposición a humos tóxicos, reduciendo drásticamente el riesgo de enfermedades respiratorias y otros problemas de salud crónicos asociados a la leña. Su masificación y la erradicación progresiva de combustibles líquidos contaminantes representan un avance histórico en materia de salud pública para Bolívar”.

Entre 2019 y 2025, el Grupo Ecopetrol ha beneficiado cerca de 114 mil familias a través de la conexión de servicio de gas domiciliario. La iniciativa se ha puesto en marcha en 45 municipios de 11 departamentos del país, con una inversión superior a los $95 mil millones.