IATA advierte presión sobre las aerolíneas por el costo del combustible: volatilidad pone en riesgo

El costo del combustible de aviación se mantiene como el principal componente dentro de la estructura de gastos de las aerolíneas. Así lo señala el más reciente boletín de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que ubica este insumo en el 29,1% de los costos operativos, el porcentaje más alto dentro de la operación aérea.

Más allá del nivel del precio, el análisis advierte que el principal desafío para el sector es la volatilidad del combustible, un factor que impacta directamente la rentabilidad y la capacidad de las aerolíneas para ajustar sus operaciones.

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De acuerdo con el boletín, en escenarios de crisis como los registrados en 2008, 2020 y 2022, el incremento en el precio del combustible llevó los márgenes operativos de la industria a cero o incluso a valores negativos.

En algunos mercados, los aumentos han alcanzado hasta el 200%, en medio de tensiones geopolíticas como: el conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Hormuz, además de condiciones que afectan el suministro. En contraste, en periodos de mayor estabilidad, las aerolíneas han logrado sostener márgenes cercanos al 7%, lo que evidencia la dependencia del sector frente a la previsibilidad de este insumo.

El informe también advierte que los incrementos en el combustible se trasladan rápidamente a los costos operativos, mientras que los ingresos requieren más tiempo para ajustarse, lo que reduce la capacidad de reacción de las compañías.

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Colombia: costos e impuestos presionan la operación aérea colombiana

En el caso colombiano, el boletín señala que la presión sobre el sector se intensifica por factores internos. El aumento en el precio del petróleo, junto con la carga tributaria sobre el combustible y los tiquetes aéreos, está impactando la operación de las aerolíneas en el país.

De acuerdo con el análisis, este escenario tiene efectos sobre la demanda y la competitividad del transporte aéreo, en un contexto donde los costos operativos continúan en niveles elevados.

Puesto que, tambien indican que “Reducir el IVA al 5% en tiquetes y combustible ha demostrado dinamizar el mercado; el gobierno debe actuar con soluciones estructurales que alivien la carga impositiva y fortalezcan la conectividad”, con ello haciendo un llamado para minimizar las afectaciones del sector ante contextos conplejos de coyuntura global.

Finalmente, concluyen ractificando que, este escenario afecta la demanda y la competitividad del transporte aéreo, en un contexto donde los costos continúan en aumento y la conectividad depende de la sostenibilidad financiera de las aerolíneas.

El análisis además determina que los cambios en el precio del combustible no se absorben de manera aislada, sino que impactan toda la operación aérea, consolidando este factor como uno de los principales desafíos estructurales para la industria.