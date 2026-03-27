Alcaldía Local de la Virgen y Turística suspende rellenos ilegales con escombros en La Boquilla

Debido a una denuncia ciudadana, la Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística, con apoyo y verificación de la Guardia Ambiental Colombiana, suspendió los trabajos de rellenos de una extensa zona en La Boquilla, en zona de manglar y en limites de la Ciénaga de la Virgen.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La suspensión de los trabajos se hizo por parte del alcalde local José Luis Barboza, quien llegó a la zona apoyado con miembros de la Guardia Ambiental y se procedió a la verificación de los procesos de rellenos ilegales que se hacían con escombros y residuos sólidos.

Gracias a la denuncia ciudadana, se pudo constatar la afectación al medio ambiente y se tomaron medidas inmediatas para proteger este ecosistema estratégico y hacer el cierre de la zona para evitar mayores daños.

La Guardia Ambiental Colombiana reitera su compromiso con la protección del medio ambiente y hace un llamado a la comunidad para que siga denunciando cualquier actividad que atente contra los recursos naturales.