Veolia abre nuevo centro de atención en Tunja en medio de retos por el servicio de agua

En medio de cuestionamientos recurrentes por la prestación de servicios públicos y los desafíos de abastecimiento en la capital boyacense, Veolia inauguró un nuevo Centro de Experiencia de Cliente en Tunja. Aunque la empresa presenta el espacio como una apuesta por mejorar la atención, el anuncio se da en un contexto donde el acceso al agua y la relación con los usuarios siguen siendo temas sensibles para la ciudad.

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El director de operaciones de la compañía, Manuel Vicente Barrera Medina, defendió la apertura como un cambio en la forma de aten ción con los usuarios. «...No solamente significa un cambio estético, sino una nueva forma de atender a nuestros usuarios, con más humanidad...», aseguró. Sin embargo, el énfasis en la experiencia ocurre mientras la empresa enfrenta el reto de garantizar un servicio estable a más de 72 mil familias en Tunja.

La compañía insiste en que el nuevo modelo busca facilitar el acceso a sus servicios mediante canales digitales y atención permanente. «...La idea es brindarle… un ecosistema de atención para que sin necesidad de moverse de su casa puedan atender...», explicó Barrera. Aun así, reconoció que una parte importante de la población sigue dependiendo de la atención presencial, especialmente quienes no tienen acceso a herramientas tecnológicas.

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Desde el nivel local, el gerente William Ricardo Hernández Sanabria planteó que el objetivo es mejorar la percepción del servicio. «...Queremos que nuestros usuarios… salgan de aquí con una experiencia satisfactoria y con sus problemas resueltos...», dijo. La apuesta, según explicó, es que el usuario no solo haga trámites, sino que se sienta escuchado, en un contexto donde las quejas por atención suelen ser frecuentes.

Aunque el espacio fue renovado, el cambio no implicó ampliación física, sino una modificación en el enfoque de atención. «...Es un concepto más de acercamiento hacia el usuario… que puedan intercambiar directamente con nuestros asesores...», señaló Hernández. La empresa busca así reducir la distancia entre operador y ciudadano, una relación históricamente marcada por tensiones.

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Pero más allá del discurso sobre atención, el principal desafío sigue siendo el agua. Barrera confirmó que Veolia avanza en un proyecto para una nueva fuente de abastecimiento que permitiría garantizar el suministro hasta 2050. «...Estamos esperando la autorización… para proceder a su construcción...», indicó, en referencia a una obra que superaría los 54 mil millones de pesos.

El proyecto incluso podría escalar a nivel regional, con la idea de abastecer a varios municipios cercanos que enfrentan problemas recurrentes de escasez. «...Estos municipios son muy vulnerables a los eventos de variabilidad climática...», advirtió Barrera, sugiriendo que la solución no depende únicamente de la empresa, sino de decisiones políticas y recursos de mayor alcance.

Así, la inauguración del centro de atención llega acompañada de un mensaje de modernización, pero también deja en evidencia las tensiones de fondo: mejorar la experiencia del usuario en ventanilla mientras persisten desafíos estructurales en el servicio. En una ciudad donde el agua sigue siendo un tema crítico, la confianza no se construye solo con espacios renovados, sino con resultados sostenibles.