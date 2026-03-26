Umata y Policía rescatan tres burros víctimas de maltrato tras operativos contra la tracción animal

Gracias a un oportuno reporte ciudadano, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria —Umata—, y en articulación con la Policía, atendió un caso de presunto maltrato animal en el barrio La María, en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la inspección en el lugar, el equipo técnico evidenció la situación de tres burros en condiciones que comprometían su bienestar. Los animales presentaban dolor a la palpación, lo que encendió las alertas del equipo veterinario. Además, se identificó que estaban siendo utilizados como medios de tracción, una práctica que actualmente está prohibida en la ciudad.

Es importante recordar que, mediante el Decreto 118 de 2022 de la Alcaldía de Cartagena, se ordenó la sustitución de los vehículos de tracción animal (VTA). Este proceso culminó el 11 de diciembre de 2025, fecha en la que se cumplió el último ciclo de sustitución, quedando desde entonces prohibida la circulación de VTA en la zona urbana del Distrito.

Ante esta situación, la Umata y la Policía Nacional actuaron de manera inmediata para realizar la aprehensión de los tres animales, con el fin de salvaguardar su integridad y trasladarlos a un lugar seguro donde recibirán la atención veterinaria correspondiente.

En cuanto a los presuntos responsables, estos serán puestos a disposición de las inspecciones de convivencia y paz, donde se adelantará el trámite establecido en el artículo 47 de la Ley 84 de 1989, por posibles hechos de maltrato animal.

El director de la Umata, Adolfo Pérez, destacó la importancia de la denuncia ciudadana en este tipo de casos: “Agradecemos a la ciudadanía por alzar la voz. Este tipo de reportes nos permite actuar con rapidez para proteger a los animales. En Cartagena no está permitido el uso de animales de tracción, y desde la Umata seguiremos trabajando de manera articulada para garantizar su bienestar y promover una cultura de respeto hacia la vida animal”.

La entidad reiteró el llamado a la comunidad para que continúe denunciando cualquier situación que atente contra el bienestar animal, e hizo énfasis en que es fundamental realizar estos reportes directamente a través de las líneas de la Policía Nacional, lo que permite una atención oportuna y efectiva.

Los animales rescatados se encuentran actualmente bajo observación y recibirán la atención veterinaria necesaria para su recuperación en la Plaza de Todos, donde serán resguardados.