¿Por qué un juez ordenó la captura del boxeador tolimense Óscar Escandón?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el abogado, Wilson Vallejo, apoderado del boxeador Oscar Escandón, explicó el caso en el que el deportista resultó condenado a 19 meses de prisión, situación por la que un juez de Ibagué libró una orden de captura.

Según el jurista, Escandón se vio involucrado en una pelea en Ibagué, situación que sucedió en medio de una visita que hizo a la capital del Tolima durante unas fiestas del folclor hace unos años.

“Tuvo un incidente con un ciudadano que terminó en una riña, efecto de esta riña finalmente resultó condenado por la justicia colombiana, eso fue en el año 2023 que quedó debidamente ejecutoriada”, dijo Vallejo.

El juez del caso le suspendió de la ejecución de la pena a Escandón pero se debía firmar un acta de compromiso y el pago de una caución de un salario mínimo “la defensa siempre manifestó los escasos recursos del deportista, yo le he hecho la defensa porque es un deportista, la segunda circunstancia es que regrese a territorio colombiano, pero no ha podido hacerlo porque está en el trámite de la documentación como residente y buscando la nacionalidad norteamericana para poder recibir los beneficios como deportista”.

Desde luego por su condición de deportista y boxeador, la persona con la que se habría enfrentado llevó la peor parte y le otorgaron varios días de incapacidad, tiempo por el que solicitó una suma superior a los 30 millones de pesos.

“Ordenan su captura no porque el señor Escandón se le esté escondiendo o porque esté huyéndole a la administración de justicia, siempre la administración de justicia supo que él estaba radicado en los Estados Unidos, por lo que no ha podido regresar y no ha podido hacer el deposito porque el Banco Agrario no tiene sede internacional y se debe hacer de manera personal”, destacó.

El abogado Wilson Vallejo aclaró que, Oscar Escandón no pudo venir a Colombia a cumplir con el pago del dinero y a firmar el acta de compromiso, porque está en Estados Unidos a punto de recibir su nacionalidad.

Finalmente, el abogado aseguró que espera que la administración de justicia le permita pagar a través de otra persona la caución y que firme el acta de compromiso desde el exterior.