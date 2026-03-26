No sé cómo salí, me cayó equipo en el pecho: relato de soldado sobreviviente a accidente en Putumayo

Se conocen nuevos relatos de los sobrevivientes del accidente aéreo del avión Hércules en Putumayo, que dejó 69 muertos y 57 heridos, uno de ellos es el soldado profesional Mauricio Padilla, quién lleva dos años en el Ejército Nacional y se está recuperando de sus heridas en el Hospital Militar de Bogotá.

El soldado contó los momentos posteriores a la caída de la aeronave en Puerto Leguízamo, cuando se dio cuenta de la tragedia y que uno de sus amigos del Ejército estaba muerto, “no sé ni cómo salí, me cayó un equipo en el pecho y en la pierna otro equipo y un compañero, era el ‘lanza’ mío (…) estaba halando al compañero mío, al que siempre andaba conmigo, pero no, no se movía ya. Yo creo que él murió ahí mismo porque yo halaba y no se movía ni nada, le decía ‘Blanco, Blanco’, pero no se movió“, dijo.

Sobre su ‘lanza’, el soldado Padilla dijo que era como un hermano para él, “Ya eran dos años de estar compartiendo con él, ya uno se encariña. No son hermanos de uno, pero sí son hermanos de uniforme, de patria. Uno comparte más con ellos que con la propia familia.”, mencionó.

Desde su cama en el Hospital Militar, donde se recupera de sus heridas, el soldado profesional Mauricio Padilla, les envió un mensaje a los familiares de las víctimas de este accidente aéreo.

“Les digo que sean fuertes. Nadie quería que esto pasara, pero probablemente así era el destino de uno. Yo sé que tarde o temprana el duelo pasa y pues uno nunca olvida al familiar, pero les digo que por eso no se vayan a quedar atrás y que salgan adelante”, puntualizó.