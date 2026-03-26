Justicia y resiliencia: así se vivió WW4W, el encuentro que impulsa la equidad de género en Colombia

WW4W el evento que impulsa la equidad de género en Colombia. | Foto: Cortesía

El 25 de marzo, las instalaciones de la Universidad Santo Tomás en Bogotá se convirtieron en el epicentro de las conversaciones clave sobre la equidad de género en el país. En el marco de los 25 años de la Fundación Juanfe, se llevó a cabo la doceava edición del foro WW4W, que reunió a más de mil personas y que esta vez se enfocó en temas estructurales que sacuden la agenda nacional.

Resiliencia en medio del dolor

María Claudia Tarazona reflexiona cómo el amor transformó el duelo de su pérdida. | Foto: Cortesía Ampliar María Claudia Tarazona reflexiona cómo el amor transformó el duelo de su pérdida. | Foto: Cortesía Cerrar

Uno de los momentos destacados del evento fue el testimonio de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. Su intervención sirvió como llamado urgente a la humanidad, especialmente cuando la violencia toca lo más sagrado: el hogar.

Tarazona conmovió al auditorio al proponer una narrativa de construcción social basada en el amor y no en el odio, demostrando que la verdadera fortaleza surge cuando el dolor se transforma en un propósito colectivo para el país.

Injusticias que no se deben callar

Juanita Gómez, Paula Bolívar y Laura Palomino, conversaron sobre las denuncias por acoso en los medios. | Foto: Cortesía Ampliar Juanita Gómez, Paula Bolívar y Laura Palomino, conversaron sobre las denuncias por acoso en los medios. | Foto: Cortesía Cerrar

Además, y dadas las denuncias que se han registrado recientemente por acoso sexual en el gremio periodístico, figuras como Juanita Gómez, Paula Bolívar y Laura Palomino ofrecieron una perspectiva clara.

Gómez, por ejemplo, advirtió que este capítulo apenas comienza: “No es una, ni dos, ni tres... somos muchas”. Las periodistas revelaron que ya se procesan más de 60 denuncias de colegas, buscando un cambio estructural que garantice salas de redacción seguras para las futuras generaciones.

Es que, según el abogado penalista, Juan José Castro, en Colombia, cada 16 minutos una persona es víctima de violencia sexual, y el 80 % de estas víctimas son niñas. Según Castro, el Estado y la sociedad han fracasado en su deber de protección, dejando un saldo de más de 100 mil menores victimizados entre 2020 y 2024.

Construcción desde el amor

El respeto por medio de la aceptación y el amor hacía el otro son clave para la construcción de una relación. | Foto: Cortesía Ampliar El respeto por medio de la aceptación y el amor hacía el otro son clave para la construcción de una relación. | Foto: Cortesía Cerrar

El respeto y el amor también tuvieron un lugar importante: en medio de su complicidad, Tatán Mejía y Maleja Restrepo, junto a Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca, conversaron sobre la importancia de la construcción desde la comprensión hacía el otro. A través del humor, los panelistas invitaron a reflexionar sobre las relaciones igualitarias y el valor de los entornos seguros desde el hogar, reafirmando que la mujer es el eje transformador de la sociedad.

La jornada contó además con la participación de referentes como Daniela Álvarez y Alberto Linero, junto a figuras internacionales de la talla de Emilio Puccio, del Parlamento Europeo, quienes reforzaron el compromiso del foro con la protección de la niñez y el liderazgo inspirador.

Muestra de ello fue la intervención de Johanna Bahamón, quien relató cómo la guía de Catalina Escobar fue clave y le permitió encontrar su propósito de vida para consolidar la labor que adelanta desde la Fundación Acción Interna hace 14 años.

A su vez, el empresario Arturo Calle dejó un mensaje contundente sobre la responsabilidad del sector privado, asegurando que una organización solo es realmente grande cuando es capaz de poner a las personas en el centro.

Reconocimientos

Premiación a las categorías: sector social, compromiso con el desarrollo social, sector público, sector empresarial y champion del año. |Foto: Cortesía Ampliar Premiación a las categorías: sector social, compromiso con el desarrollo social, sector público, sector empresarial y champion del año. |Foto: Cortesía Cerrar

El cierre del evento estuvo marcado por la entrega de los Premios Juanfe x WW4W. Las categorías premiadas durante el foro fueron:

Sector público: Teniente Coronel Andrea Silvana Díaz Bohórquez, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC)

Sector empresarial y equidad de género: David Colmenares, presidente de Allianz

Sector social: Johanna Bahamón

Champion del año: Thomas Rueda, presidente de Vitol

Categoría compromiso con la Juanfe, Colombia y el desarrollo social sostenible: Arturo Calle

A esa gala se sumó la visión de Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe, quien destacó que el espíritu del encuentro va más allá de un auditorio lleno. “WW4W es un espacio de conversación honesta sobre los desafíos que aún enfrentan las mujeres“, indicó.