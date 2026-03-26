Gobierno al Barrio llevó servicios a 1.140 personas en el barrio Colombiatón

Con la mirada puesta en las comunidades que más lo necesitan, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) - Pedro Romero, llevó sus servicios directamente a Colombiatón mediante la estrategia Gobierno al Barrio, iniciativa priorizada por el alcalde Dumek Turbay. Allí, más de 1440 personas encontraron atención integral y soluciones concretas a sus necesidades.

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“Esta iniciativa tiene como objetivo principal acercar los servicios del gobierno a las comunidades más vulnerables, brindando mayores oportunidades y garantizando la igualdad de derechos para todas las familias”, señaló Jorge Redondo, director del PES Pedro Romero.

Uno de los participantes, Jhonny Moreno, resaltó que la jornada “evita muchos contratiempos y es un privilegio que lleguen todas las dependencias hasta este sector. Agradecemos a la Alcaldía por esta oportunidad.”

Durante el transcurso de la actividad, los beneficiarios tuvieron acceso a una amplia oferta de servicios, entre los que se destacaron atención en salud, educación, identificación, dinámica familiar, bancarización, empleabilidad, habitabilidad, entre otros.

Cada uno de estos servicios fue prestado por equipos interdisciplinarios de la Secretaría de Planeación, Participación, Distrito Militar, Corvivienda, ESE Cartagena, Universidad del Sinú, Escuela de Gobierno, OAGRD, IPCC, Colpensiones y otros más, que trabajaron de manera articulada para garantizar un servicio de calidad y cercano a la comunidad.